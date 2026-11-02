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“FIGLI DI NESSUNO”: A MANFREDONIA LA TESTIMONIANZA DI PASQUALE GUADAGNO, ORFANO DI FEMMINICIDIO

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’Assessorato al Welfare e alla Cultura della Città di Manfredonia promuove un incontro dedicato alle giovani generazioni, per affrontare il tema del femminicidio attraverso la testimonianza di chi ne ha vissuto le conseguenze più dolorose.

Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 10.30, presso l’Auditorium “Cristanziano Serricchio” di Palazzo dei Celestini, sarà ospite Pasquale Guadagno, autore del libro “Figli di nessuno”, scritto con la giornalista Francesca Barra ed edito da Rizzoli.

Rimasto orfano a causa di un femminicidio, Guadagno racconta nel libro la propria storia, il dolore della perdita e il difficile percorso per ricostruire la propria esistenza.

“La violenza contro le donne è una ferita che riguarda l’intera comunità. È fondamentale parlarne con i nostri giovani, perché proprio attraverso l’educazione al rispetto e alla parità possiamo contribuire a costruire una società capace di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca.

“Quando una donna viene uccisa, ci sono spesso figli che continuano a portarne le conseguenze per tutta la vita. Ho voluto che questa testimonianza arrivasse soprattutto ai nostri ragazzi, perché comprendano che l’amore non può mai essere possesso, controllo o sopraffazione. La prevenzione comincia anche dalla scuola, dall’educazione e dalla capacità di riconoscere relazioni sbagliate”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

L’incontro non sarà soltanto la presentazione di un libro, ma un’occasione di dialogo diretto con l’autore. Gli studenti sono invitati a preparare, anche con il supporto dei docenti, domande e riflessioni da rivolgere a Pasquale Guadagno, per rendere il confronto ancora più partecipato e significativo.

Gli istituti scolastici interessati potranno prenotare la partecipazione delle proprie classi, comunicando all’Assessorato al Welfare e Cultura il numero degli studenti e dei docenti accompagnatori. Le adesioni saranno accolte compatibilmente con la capienza dell’Auditorium.

Un momento di ascolto e consapevolezza, perché dietro ogni femminicidio ci sono anche storie e vite che non devono essere dimenticate.