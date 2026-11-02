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Milly Carlucci prepara uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione di Ballando con le Stelle. Nella puntata di sabato 7 novembre, infatti, il pubblico assisterà al ritorno insieme di Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino, una delle coppie artistiche più amate dal cinema italiano. I due attori, legati da una lunga amicizia e da numerose collaborazioni sul grande schermo, lasceranno momentaneamente il set per mettersi alla prova sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico.

L’evento rappresenta anche una preziosa occasione per rivederli insieme a pochi giorni dall’uscita del loro nuovo film. Cosa faranno Pieraccioni e Tosca D’Aquino a Ballando con le Stelle? Quale esibizione presenteranno al pubblico? E perché la loro presenza sta già creando grande attesa tra i fan del programma?

Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino protagonisti della puntata di Ballando con le Stelle

Le anticipazioni di Ballando con le Stelle rivelano che saranno proprio Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino i ballerini per una notte della puntata del 7 novembre.

Per il pubblico televisivo si tratta di una reunion particolarmente gradita. I due artisti condividono infatti un rapporto professionale e umano che dura da molti anni e che ha regalato al cinema italiano personaggi e scene rimaste nella memoria degli spettatori.

Questa volta, però, dovranno abbandonare il ruolo di attori per cimentarsi in una sfida completamente diversa. Affiancati dai maestri dello show, prepareranno una coreografia speciale che li vedrà protagonisti nel corso della serata.

Da Il Ciclone al nuovo film: una coppia amata dal pubblico

Quando si parla di Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino, molti spettatori tornano inevitabilmente con la memoria ai grandi successi cinematografici che li hanno visti lavorare insieme.

La loro presenza a Ballando con le Stelle arriva inoltre in un momento professionale molto importante. I due torneranno infatti presto al cinema con Un weekend artificiale, la nuova commedia diretta e interpretata da Pieraccioni.

La partecipazione al programma di Milly Carlucci rappresenta quindi anche un’occasione per ritrovare una delle coppie artistiche più riconoscibili della commedia italiana, ancora oggi molto apprezzata dal pubblico.

Milly Carlucci punta sull’effetto nostalgia per conquistare il pubblico

La scelta di portare Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino nello show conferma ancora una volta la strategia vincente di Milly Carlucci.

Negli ultimi anni la conduttrice ha spesso puntato su volti capaci di richiamare l’affetto del pubblico e di unire diverse generazioni davanti alla televisione. La presenza dei due attori va proprio in questa direzione, grazie a una popolarità costruita nel tempo attraverso cinema, televisione e spettacolo.

Per questo motivo la puntata del 7 novembre si preannuncia particolarmente attesa. Tra ricordi, ironia e una performance inedita sulla pista da ballo, Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino saranno senza dubbio tra i protagonisti assoluti della serata.