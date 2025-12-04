Manfredonia, domani consiglio comunale: le 10 interrogazioni di Marasco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LE DIECI INTERROGAZIONI DEL CONSIGLIERE MARASCO IN CONSIGLIO COMUNALE DI DOMANI 5 DICEMBRE 2025.

Manfredonia, Domani 5 dicembre 2025, si terrà nella sala consiliare di Palazzo San Domenico del Comune di Manfredonia alle ore 15:00 il Consiglio Comunale per la trattazione delle interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali. MARASCO Giuseppe Consigliere di minoranza ha presentato dieci interrogazioni. Le interrogazioni sono lo strumento principale con cui un consigliere di minoranza esercita il controllo sull’amministrazione.

Richiedere informazioni al Sindaco o agli Assessori su fatti, progetti o decisioni dell’Ente, per capire “se è vero” o “quali sono i criteri” adottati .Verificare la legittimità e la correttezza dell’operato della Giunta, anche con finalità ispettiva.

Stimolare il dibattito in Consiglio: la risposta può essere seguita da una replica e, se il consigliere non è soddisfatto, può presentare una mozione. Garantire trasparenza e partecipazione della minoranza al processo decisionale, obbligando l’esecutivo a rispondere entro 30 giorni ( quello che non accade a Manfredonia visto i circa 4 mesi senza risposta alle interrogazioni alla faccia della legalità, trasparenza e correttezza politica invocata dal Sindaco).

In pratica, l’interrogazione permette al consigliere di minoranza di far sentire la voce dell’opposizione, di ottenere dati concreti e di mettere sotto pressione la maggioranza, contribuendo così a una gestione più trasparente e accountable del Comune di Manfredonia.

Queste sono le dieci interrogazioni:

STRADA COMUNALE 13 SISTEMAZIONE ASFALTO;

APERTURA DELLE FONTANE CHIUSE E ALTRI PROBLEMI COLEGATI A MANFREDONIA;

PULIZIA E SISTEMAZIONE CON PULITURA E DISINFETTAZIONE VILLETTA VIA PETRARCA;

STATO ABBANDONO PINETA DI SIPONTO, MESSA IN OPERA DI ALTRI PINI E PULIZIA;

SITUAZIONE STRADE RIONE NORD MONTICCHIO E TRATTURO PULSANO;

STRADA COMUNALE 13 impegno di spesa;

ASCENSORE TOMBA H NON FUNZIONANTE PERCHE’? e PROBLEMI CIMITERIALI;

ANTENNA DI 30 METRI PORTO TURISTICO RISCHIO ONDE ELETTROMAGNETICHE G5;

MISURE RIDUZIONI CARTELLE TARI E APPROVAZIONE REGOLAMENTO ENTRO IL 31.12;

PROVVEDIMENTI PRESI AI DIPENDENTI COMUNALI PER DANNI ECONOMICI CAUSATI ALLE CASSE COMUNALI.