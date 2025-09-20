[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA: DA OTTOBRE RADDOPPIANO LE GIORNATE PER LE STERILIZZAZIONI

È stata accolta la richiesta dell’Amministrazione comunaledi incrementare le giornate dedicate alle sterilizzazioni degli animali d’affezione a Manfredonia. Al consueto appuntamento del mercoledì si aggiunge ora anche la giornata del giovedì, che sarà riservata esclusivamente ai gatti. Gli interventi saranno effettuati su prenotazione.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Direttore Generale dell’ASL Foggia, dott. Antonio Nigri, e il responsabile SIAV A Area Nord, dott. Antonio Contessa, per l’attenzione e il riscontro, nonché Marco Lupoli, responsabile della sezione ENPA di Manfredonia, per la disponibilità degli ambulatori messi a disposizione.

“L’estensione delle giornate di sterilizzazione è una misura concreta per il controllo della popolazione animale e la prevenzione del randagismo. Ringrazio l’ASL Foggia per la collaborazione e ENPA Manfredonia per il supporto operativo: lavoriamo insieme per dare risposte puntuali ai cittadini e ai volontari”, dichiara l’Assessora con delega al Randagismo e al Benessere Animale, Maria Teresa Valente.

“La sinergia istituzionale consente di accelerare interventi utili e richiesti dal territorio. Proseguiamo su questa linea per garantire servizi efficaci e organizzati”, commenta il Sindaco, Domenico la Marca.

Le sterilizzazioni saranno effettuate presso l’ambulatorio del rifugio ENPA di Manfredonia ogni mercoledì e giovedì a partire dal mese di ottobre. Le modalità di prenotazionesaranno rese note da ENPA Manfredonia in accordo con l’ASL Foggia.