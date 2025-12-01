[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia: crescono le entrate dell’imposta di soggiorno: +25%. Più risorse per il turismo e controlli più efficaci.

Aumentano le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno a Manfredonia, segno di una stagione turistica in crescita e di un sistema di controlli più efficace.

Al 30 ottobre 2025 il Comune di Manfredonia ha già superato il totale degli incassi registrati nell’intero 2024, con una crescita stimata intorno al 25% rispetto all’anno precedente.

Un risultato che conferma l’impatto positivo delle politiche di regolazione e valorizzazione del settore ricettivo portate avanti dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, guidato da Matteo Gentile.

“Determinante è stato il coordinamento tra l’attività di controllo effettuate dal settore attività produttive e polizia locale, che negli ultimi mesi ha intensificato le verifiche sulle strutture ricettive, portando alla registrazione di oltre 45 nuove attività.

Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane, con verifiche incrociate tra i dati comunali e quelli dell’Agenzia delle Entrate, per garantire equità e correttezza in tutto il comparto.

Il Comune continuerà a lavorare in stretta collaborazione con operatori, associazioni di categoria e autorità competenti per consolidare i risultati ottenuti e costruire un modello turistico sostenibile e competitivo”.