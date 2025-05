[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, costruire il domani: “Fare impresa”

Le opportunità offerte dalla ZES unica del Mezzogiorno e il credito d’imposta per gli investimenti produttivi sono stati i temi al centro del quarto appuntamento del progetto “Fare Impresa”, promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia e svoltosi a Palazzo dei Celestini il 21 maggio.

Un’iniziativa rivolta a imprenditori, professionisti, cittadini e consulenti, che da sei mesi rappresenta un punto di riferimento per l’orientamento, l’informazione e la costruzione di nuove sinergie sul territorio.

«Fare Impresa è nato con tre obiettivi chiari: ascoltare, informare e fare rete – ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile – Con gli sportelli di consulenza gratuita, gli incontri tematici sui bandi attivi e il coinvolgimento diretto dei professionisti ci stiamo impegnando ad accorciare le distanze tra gli strumenti esistenti e le imprese del territorio. Ringrazio i relatori per la chiarezza e la generosità con cui hanno condiviso esperienze e competenze. Da settembre, il progetto si rafforzerà con servizi più strutturati e un programma di appuntamenti mirati; perché oggi più che mai serve fare squadra: non bastano gli strumenti, se manca la fiducia; non bastano i fondi, se non c’è un filo che collega le opportunità a chi le può cogliere».

Il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato il valore strategico del percorso: «Fare Impresa è una scelta precisa di questa Amministrazione: costruire uno sviluppo condiviso e accessibile. In una fase storica in cui gli strumenti ci sono – penso alla ZES e ai fondi regionali – serve un’amministrazione capace di accompagnare le imprese, ma anche una comunità economica pronta a fare la sua parte. Questo progetto rappresenta un metodo, un approccio nuovo che valorizza il territorio attraverso la partecipazione attiva di chi lavora, investe, crea occupazione».