[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia continua ad accogliere giovani europei grazie ad Erasmus

La collaborazione tra il Comune di Manfredonia e il programma Erasmus+ continua con successo grazie alle idee del giovane Luigi Zerulo

L’amministrazione comunale è lieta di accogliere altri due giovani europei che per i prossimi tre mesi affiancheranno il personale negli uffici Lavori Pubblici e URP.

Penso che questa iniziativa si conferma un punto di forza per la nostra comunità e un’occasione di crescita professionale per i giovani. Non ci fermiamo al primo anno, ma continuiamo a credere in questa sinergia che arricchisce i nostri uffici e il nostro territorio. Siamo certi che il contributo dei ragazzi porterà un valore aggiunto”.

L’accordo prosegue grazie al lavoro congiunto del Sindaco Domenico la Marca , dell’Assessore, del Consigliere delegato al PNRR, Matteo La Torre e della commissione al ramo con Pres. Consigliere Daniele Spano.

Ass. Sara Delle Rose