Manfredonia, Consiglio Comunale di Venerdì Santo. Protesta Marasco

Ancora una volta è stato convocato il Consiglio Comunale in giornata festiva, senza rispettare nemmeno il venerdì santo, giorno dedicato ai riti della settimana pasquale.

Nel Consiglio di oggi 18 aprile 2025 ci sono 13 punti all’O.d.G., alcuni dei quali sono stati aggiunti all’ultimo momento, come un debiti fuori bilancio. Si tratta di questioni che prevederebbero tempi distesi per un’analisi attenta e dettagliata. Chi non ne tiene conto dimostra grave carenza di democrazia e dispregio per i consiglieri, di maggioranza e minoranza (opposizione)

La maggioranza potrebbe adottare atti poco trasparenti e contro gli interessi della comunità?

Pur di fare cassa sono arrivate cartelle pazze di pagamento ed altre attività, di cui non ci si preoccupa di gravare ulteriormente sulle spalle dei contribuenti.

Per tutti questi motivi invitiamo i nostri concittadini ad unirsi a noi, per partecipare al consiglio di oggi questa mattina ore 09:00, per dire #BASTA a questo modo spregiudicato di amministrare la cosa pubblica.

Invitiamo il Sindaco a compiere, un vero atto di responsabilità e dignità, quale ufficiale di Governo al rispetto, alla legalità e ai valori della deontologia politica amministrativa, non quella demoniaca di sinistra.

Giuseppe Marasco – Fratelli d’Italia