Manfredonia, Consiglio Comunale del 23 maggio: le interrogazioni di Ritucci e Tasso

Interrogazioni Consiliari a Manfredonia: Un Esercizio di Vigilanza a Tutela della Città

Per il prossimo consiglio comunale del 23 maggio, i Consiglieri Massimiliano Ritucci (AgiAMO) e Antonio Tasso (Sipontum) hanno presentato una serie di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, mirate a fare luce su questioni di rilevante interesse pubblico per la città di Manfredonia. Le tematiche che si affronteranno spaziano dalla regolarità negli affidamenti pubblici alla qualità dei servizi essenziali per i cittadini, delineando un’attività consiliare improntata alla vigilanza attiva e alla sollecitazione di risposte concrete da parte dell’Amministrazione.

1. Affidamenti e trasparenza nell’impiantistica sportiva

L’interrogazione sull’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente nel comparto CA9 del PRG di Manfredonia che ha sollevato perplessità circa la regolarità procedurale. La successiva revoca dell’incarico al professionista precedentemente indicato, avvenuta in un contesto di ipotesi di conflitto di interessi e segnalazioni pubbliche, ha reso necessaria la richiesta di una chiarificazione da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici.

2. Turismo e cultura: il caso del “Piano Strategico 365”

Un altro fronte di azione è rappresentato dalla mancata evoluzione dell’iniziativa “Destinazione Manfredonia 365”. L’assenza di un seguito concreto al tavolo di co-progettazione promosso nel dicembre 2024 ha generato frustrazione tra operatori culturali e turistici, soprattutto in vista della stagione estiva. L’interrogazione vuole sollecitare un impegno puntuale dell’Amministrazione, qualora ritenga importante l’attuazione di un piano strategico fondamentale per lo sviluppo economico della città.

3. Mensa scolastica e centri di produzione inattivi

Particolarmente significativa l’interrogazione relativa al servizio di refezione scolastica. La segnalazione sull’inutilizzo del centro di produzione pasti di via I Maggio — rimasto inattivo a favore di un punto di produzione esterno situato a Lucera — pone interrogativi su efficienza, qualità e sostenibilità economica del servizio. Si chiede conto delle motivazioni alla base di questa scelta e delle intenzioni future, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su un servizio essenziale per i più piccoli.

4. Servizi demografici sotto pressione

Non meno rilevante è l’interrogazione riguardante l’Ufficio Anagrafe. L’attuale sistema di rilascio delle carte d’identità, ritenuto inadeguato rispetto alla domanda, e la gestione delle urgenze hanno causato malcontento diffuso. Anche in questo caso, l’iniziativa consiliare mira a sollecitare misure organizzative volte a migliorare l’efficienza e l’accessibilità del servizio.

5. ASE SpA: chiarezza e futuro incerto

La complessa vicenda dell’ASE SpA, l’azienda partecipata che si occupa della pulizia cittadina, è oggetto di un’altra interrogazione. La richiesta di aggiornamenti sulle decisioni scaturite dal tavolo tecnico del marzo 2025, e sullo stato del processo di acquisizione delle quote dal Comune di Vieste, ha lo scopo di ottenere risposte sulla governance e sul futuro della partecipata, elemento chiave per il funzionamento della raccolta e smaltimento rifiuti e igiene urbana della Città.

6. Fornitura idrica nella zona Scaloria: una criticità storica

Infine, l’interrogazione sull’assenza di rete idrica nella zona Scaloria (SP57 – area mercatale) affronta un disagio concreto e prolungato che coinvolge residenti e operatori commerciali. La richiesta di informazioni e soluzioni da parte dei Consiglieri è un atto dovuto a una comunità che da troppo tempo attende un diritto essenziale.

Le interrogazioni presentate dai Consiglieri Ritucci e Tasso costituiscono un esempio di attività politica coerente con i principi di responsabilità e partecipazione. Non si tratta di meri atti formali, ma di strumenti efficaci per riportare all’attenzione dell’Amministrazione e della cittadinanza questioni cruciali per la qualità della vita e il buon governo locale.

Se adeguatamente recepiti, questi stimoli possono trasformarsi in azioni amministrative concrete, contribuendo al miglioramento dei servizi pubblici, alla gestione efficiente delle risorse e al rafforzamento del legame tra istituzioni e cittadini.

Appuntamento in aula consiliare il 23 maggio 2025 o in diretta streaming a partire dalle ore 15.