Manfredonia, concessione temporanea di posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione delle festività natalizie 2025

Si avvisa che come indicato nella determinazione n. 143/2025 potranno essere presentate le domande di assegnazione dei posteggi utilizzando lo schema di domanda in allegato dal 3 novembre al 16 novembre.

Si ricorda altresì che le domande pervenute oltre il termine del 16 novembre potranno essere prese in considerazione in caso di posteggi rimasti non assegnati se pervenute entro il 24 novembre.

Allegati

 Determinazione n. 143/2025

 Schema di domanda

