Manfredonia
Manfredonia, concessione temporanea di posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della Festa della Donna 2026
Si avvisa che come indicato nella determinazione n. 18/2026 potranno essere presentate le domande di assegnazione dei posteggi utilizzando lo schema di domanda in allegato dal 23 al 27 febbraio.
Si ricorda altresì che le domande pervenute oltre il termine del 27 febbraio potranno essere prese in considerazione in caso di posteggi rimasti non assegnati se pervenute entro il 2 marzo.