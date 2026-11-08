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Manfredonia, come prendere un posteggio per il commercio su aree pubbliche per le festività Natalizie
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Manfredonia, come prendere un posteggio per il commercio su aree pubbliche per le festività Natalizie
Si avvisa che, come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 18/2026, potranno essere presentate le domande per l’assegnazione dei posteggi, per il commercio su aree pubbliche in occasione delle festività Natalizie, dal 2 al 16 novembre utilizzando lo schema di domanda in allegato.
Si ricorda altresì che le domande pervenute tra il 17 e il 23 novembre potranno essere prese in considerazione, solo in caso di posteggi rimasti non assegnati.
Allegati
Determinazione Dirigenziale Festività Natalizie 2026 18_2026