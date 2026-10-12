Manfredonia, colpo esterno dell’Under 17

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🐬💥 COLPO ESTERNO DELL’UNDER 17: VITTORIA DI CARATTERE A CERIGNOLA! ⚪️🔵

​Seconda vittoria consecutiva e prova di grande maturità per i ragazzi dell’Under 17 guidati da mister Matteo D’Arienzo! Sul sintetico del Campo Comunale “Cianci”, i giovani delfini espugnano il campo dell’Uniti per Cerignola superando i padroni di casa per 2-3 al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena.

​A trascinare i biancocelesti sono la splendida doppietta personale di Pacillo, autentico trascinatore sotto porta, e la rete fondamentale di Domenico Castriotta, che completa il tris e regala tre punti pesantissimi alla nostra compagine!

​Grinta, cuore e punteggio pieno: grandissima prestazione, ragazzi! Avanti così!

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