Manfredonia celebra Enrico Berlinguer: oggi l’inaugurazione del murale con la presenza delle figlie Laura e Bianca Berlinguer

Manfredonia celebra Enrico Berlinguer: sabato 18 ottobre l’inaugurazione del murale con la presenza delle figlie Laura e Bianca Berlinguer

Sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 18.00, Manfredonia renderà omaggio a Enrico Berlinguer con l’inaugurazione di un murale a lui dedicato. All’evento prenderanno parte Laura e Bianca Berlinguer, figlie del compianto segretario del Partito Comunista Italiano.

La cerimonia avrà inizio in viale Enrico Berlinguer, con la scopertura della targa apposta sul murale. A seguire, la serata proseguirà presso il Teatro “Lucio Dalla”, dove si terrà un momento pubblico con gli ospiti.

Il programma dettagliato con relatori, interventi e partecipazioni sarà diffuso nei prossimi giorni.

«Questo murale nasce dal desiderio di incidere nella memoria della città i valori civili e morali che Enrico Berlinguer ha rappresentato. Siamo onorati della presenza di Laura e Bianca Berlinguer e dell’attenzione che la comunità sta dimostrando», dichiara Angelo Riccardi.

Viale Enrico Berlinguer – Teatro “Lucio Dalla”, Manfredonia

Sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 18.00