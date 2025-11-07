Attualità Manfredonia
Manfredonia: Carta “Dedicata a Te” – Disponibili le lettere di notifica con il codice identificativo per i beneficiari.
Il Comune di Manfredonia informa che sono stati pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te”.
Dove e quando ritirare la lettera di notifica:
Presso l’Ufficio dei Servizi Sociali – Via San Lorenzo, fino al 14 novembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00.
La lettera contiene il codice identificativo personale, necessario per il ritiro della carta presso gli sportelli dedicati.
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio dei Servizi Sociali negli orari indicati