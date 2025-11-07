Attualità Manfredonia

Manfredonia: Carta “Dedicata a Te” – Disponibili le lettere di notifica con il codice identificativo per i beneficiari.

Comunicato Stampa7 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia: Carta “Dedicata a Te” – Disponibili le lettere di notifica con il codice identificativo per i beneficiari.

Il Comune di Manfredonia informa che sono stati pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te”.

📍Dove e quando ritirare la lettera di notifica:

Presso l’Ufficio dei Servizi Sociali – Via San Lorenzo, fino al 14 novembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00.

La lettera contiene il codice identificativo personale, necessario per il ritiro della carta presso gli sportelli dedicati.

ℹ️ Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio dei Servizi Sociali negli orari indicati

Comunicato Stampa7 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©