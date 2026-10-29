Manfredonia. Carta “Dedicata a Te” 2026-2027: elenchi definitivi disponibili da domani

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Manfredonia. Carta “Dedicata a Te” 2026-2027: elenchi definitivi disponibili dal 30 Ottobre 2026



Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha comunicato al Comune di Manfredonia che le liste consolidate e definitive dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” saranno rese disponibili ai Comuni nella seconda metà della giornata di venerdì 30 ottobre 2026.

Gli uffici dei Servizi Sociali provvederanno quindi alle necessarie verifiche e alla predisposizione dell’elenco nel rispetto della normativa sulla privacy, con possibile pubblicazione prevista entro la stessa giornata.

Per Manfredonia sono state assegnate 2.186 Carte “Dedicata a Te”.

È importante precisare che il possesso dei requisiti previsti dalla misura non comporta automaticamente l’assegnazione della Carta. A Manfredonia, infatti, i nuclei familiari in possesso dei requisiti sono più del doppio rispetto alla somma per 2.186 beneficiari messa a disposizione da INPS.

La selezione dei nuclei non viene effettuata dal Comune, ma direttamente dall’INPS, sulla base delle risorse disponibili a livello nazionale e secondo precisi criteri di priorità.

In particolare, vengono prioritariamente individuati:

i nuclei familiari composti da almeno tre persone, con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2012, dando precedenza agli ISEE più bassi;

successivamente, i nuclei di almeno tre componenti con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2008, sempre secondo l’ordine crescente dell’ISEE;

infine, gli altri nuclei composti da almeno tre persone, con priorità per quelli con ISEE più basso.

Il Comune, pertanto, non può inserire, escludere o modificare autonomamente i nominativi individuati dall’INPS.

In queste ore diversi cittadini stanno segnalando di visualizzare già l’accredito sulla Carta posseduta negli anni precedenti. Si precisa, tuttavia, che la data ufficiale indicata dal Ministero per l’attivazione della misura resta il 4 novembre 2026.

Pertanto, dal 4 novembre e non prima, i beneficiari già in possesso della Carta potranno utilizzare la nuova ricarica, mentre i nuovi beneficiari potranno procedere al ritiro della Carta presso gli uffici di Poste Italiane secondo le modalità che saranno comunicate dai Servizi Sociali del Comune di Manfredonia.

Per il biennio 2026-2027 è prevista un’unica lista di beneficiari, valida per entrambe le annualità. Il contributo è pari a 500 euro per il 2026 e 500 euro per il 2027. La seconda quota sarà accreditata a partire dal mese di aprile 2027.

Il contributo potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche. Negli esercizi aderenti alla convenzione con il Ministero sarà inoltre prevista una scontistica del 15% per i possessori della Carta.

Per mantenere il beneficio relativo al 2026 sarà necessario effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2026.