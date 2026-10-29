Money Road 3, anticipazioni: confermato il ritorno su Sky, come partecipare ai casting

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L’annuncio che molti spettatori aspettavano è finalmente arrivato: Money Road 3 si farà. Dopo settimane di indiscrezioni sul futuro del programma, Fabio Caressa ha confermato il ritorno dello show di Sky con un video che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan. La trasmissione, diventata uno dei format più seguiti degli ultimi anni, tornerà con un nuovo gruppo di concorrenti pronti a mettersi alla prova tra sacrifici, strategie e tentazioni capaci di cambiare il destino della gara.

Per il momento non è stata comunicata la data ufficiale del debutto, ma la macchina produttiva è già in movimento e i casting sono stati aperti. Quando tornerà in onda Money Road 3? Quali anticipazioni sono emerse sulla nuova stagione? E come fare per candidarsi ai casting del programma?

Money Road 3 torna ufficialmente su Sky con una nuova stagione

La conferma è arrivata direttamente da Fabio Caressa, volto storico del programma, che ha annunciato il ritorno di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo attraverso un video diffuso da Sky.

Il conduttore ha scelto di giocare proprio sul concetto delle tentazioni, elemento che caratterizza il format fin dalla prima edizione. Dopo aver lasciato intendere di voler chiarire le tante indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, Caressa ha svelato che il programma tornerà con una terza stagione.

Lo show, prodotto da Blu Yazmine, continuerà a essere disponibile su Sky e in streaming su NOW, confermandosi uno dei titoli più importanti dell’intrattenimento della piattaforma.

Money Road 3, anticipazioni: nuove sfide e tentazioni per i concorrenti

Le prime anticipazioni confermano il ritorno delle dinamiche che hanno contribuito al successo delle precedenti edizioni.

Anche questa volta un gruppo di concorrenti sarà chiamato ad affrontare un percorso caratterizzato da prove impegnative e decisioni spesso difficili da prendere. Al centro del gioco resterà il conflitto tra interesse personale e bene comune, uno degli aspetti che più hanno coinvolto il pubblico.

Ogni scelta potrà avere conseguenze sul percorso individuale e sugli equilibri del gruppo. Le tentazioni continueranno quindi a rappresentare l’elemento decisivo del format, mettendo i partecipanti di fronte a dilemmi capaci di cambiare l’esito dell’avventura.

Per ora non sono stati comunicati dettagli sulla location o sulle novità del regolamento, ma ulteriori informazioni potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Money Road 3, casting aperti: come candidarsi alla nuova edizione

In attesa di conoscere la data di messa in onda, la produzione ha già aperto le selezioni per individuare i protagonisti della nuova stagione.

I casting sono rivolti a chi desidera vivere un’esperienza fuori dall’ordinario e confrontarsi con prove, dinamiche di gruppo e scelte che potrebbero mettere a dura prova il proprio carattere. Gli aspiranti concorrenti possono consultare i canali ufficiali del programma per conoscere modalità e requisiti di partecipazione.

L’apertura delle candidature conferma che la preparazione della nuova stagione è già entrata nel vivo. Dopo il successo delle precedenti edizioni, Money Road 3 si prepara quindi a riportare sullo schermo nuove storie, nuovi concorrenti e nuove tentazioni pronte a mettere tutti alla prova.