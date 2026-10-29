Le Iene, anticipazioni 29 ottobre: ospiti, caso Garlasco e il confronto con il delitto di Yara

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Nuovo appuntamento con Le Iene, il programma di approfondimento e inchiesta di Italia 1 condotto da Veronica Gentili, affiancata da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. La puntata di giovedì 29 ottobre proporrà nuovi servizi dedicati ad alcuni dei temi più discussi dell’attualità e della cronaca italiana, alternando inchieste, testimonianze e approfondimenti.

Tra gli ospiti in studio ci saranno anche Shade e Baby K, mentre gli inviati del programma affronteranno vicende giudiziarie che continuano a far discutere e problematiche che interessano il mondo del lavoro. Di cosa si parlerà nella puntata del 29 ottobre? Quali casi di cronaca verranno analizzati? E su quali temi si concentreranno i servizi degli inviati de Le Iene?

Le Iene, anticipazioni 29 ottobre: focus sui casi Yara Gambirasio e Chiara Poggi

Tra i servizi più attesi della serata ci sarà quello firmato da Riccardo Festinese, che metterà a confronto due delle vicende giudiziarie più note degli ultimi decenni.

L’inchiesta analizzerà infatti gli omicidi di Yara Gambirasio e Chiara Poggi, due casi profondamente diversi per contesto, dinamiche e protagonisti. Al centro dell’approfondimento ci saranno le indagini che hanno portato alle condanne definitive di Massimo Bossetti e Alberto Stasi.

Il servizio si concentrerà in particolare sul lavoro investigativo e sugli elementi che, nonostante le profonde differenze tra le due vicende, sembrano presentare alcuni punti di contatto dal punto di vista tecnico e investigativo.

Le Iene racconta la crisi dei pescatori di Mazara del Vallo

Ampio spazio sarà dedicato anche alle difficoltà che stanno attraversando i pescatori di Mazara del Vallo.

L’inviato Giulio Golia ha raccolto le testimonianze dei lavoratori del settore, impegnati a denunciare una situazione economica sempre più complessa. Tra le principali criticità emerge l’aumento dei costi di gestione, con particolare riferimento al carburante, che rappresenta una delle spese più pesanti per le imbarcazioni.

Il reportage approfondirà inoltre il mercato del gambero rosso, una delle eccellenze del territorio, cercando di comprendere quanto sia diventato difficile continuare a vivere di pesca nel contesto economico attuale.

Ospiti in studio e dove vedere la puntata

Nel corso della serata saranno presenti in studio Shade e Baby K, protagonisti di momenti di confronto e intrattenimento accanto ai conduttori del programma.

La nuova puntata di Le Iene andrà in onda giovedì 29 ottobre in prima serata su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale del programma.

Tra cronaca, attualità e inchieste sul territorio, il programma si prepara ancora una volta a proporre servizi destinati ad alimentare il dibattito pubblico e ad approfondire temi di grande interesse per il pubblico televisivo.