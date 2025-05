[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, campagna di tesseramento di Molo21

Al via la campagna di tesseramento 2025 di Molo 21

“Cambiamo rotta”: partecipazione, territorio e responsabilità collettiva

“Se vuoi costruire una nave non radunare gli uomini, per raccogliere il legno,

per distribuire i compiti e suddividere il lavoro,

ma fai nascere in loro la nostalgia del mare ampio e infinito.”

Antoine De Saint-Exupery, Il piccolo principe



L’associazione politico-culturale Molo 21 lancia ufficialmente la campagna di tesseramento 2025,

invitando cittadine e cittadini a entrare a far parte di un progetto collettivo che mette al centro la buona

politica, l’ascolto del territorio e il coinvolgimento attivo della comunità.

Molo 21 nasce nel 2020 con l’obiettivo di costruire una visione alternativa della politica locale, attraverso

un metodo di lavoro basato sull’informazione, il confronto e la partecipazione. Ogni scelta prende

forma dall’ascolto dei bisogni reali e dalla collaborazione con chi opera ogni giorno, con passione e

competenza, per il bene comune: associazioni, gruppi parrocchiali, circoli, realtà informali e singoli

cittadini.

Alla base dell’agire politico di Molo 21 ci sono quattro principi fondamentali:

Il principio del servizio: la politica come strumento per generare benessere, al servizio delle

persone e della cosa pubblica, con onestà e rispetto delle regole del vivere civile. Il principio dell’azione sul territorio: impegno quotidiano per il miglioramento della vita della

comunità e del contesto locale. Il principio della partecipazione: costruzione di percorsi politici condivisi, dal basso, aperti al

contributo di tutti. Il principio di verifica dell’efficacia: valutazione continua della validità e utilità delle scelte

adottate in risposta ai bisogni concreti della popolazione.

«In questi anni abbiamo dimostrato che un’altra politica è possibile. Dopo un prezioso ed attento

lavoro all’opposizione nella scorsa consiliatura, riconosciuto nelle scorse elezioni amministrative dai

cittadini, oggi Molo 21 ha fra i suoi soci profili di alto livello nell’attuale amministrazione comunale: il

Sindaco, Domenico la Marca; il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Iacoviello; l’Assessore

alla Rigenerazione e Pianificazione Urbana, Giovanni Mansueto; Michela Quitadamo, Capogruppo

in Consiglio Comunale, Matteo La Torre, delegato del Sindaco per bandi, finanziamenti ed il PNRR.

Ora è il momento di consolidare questo percorso: tesserarsi a Molo 21 significa scegliere di

contribuire in prima persona a una città più giusta, più trasparente, più viva», afferma il Coordinatore

dell’associazione, Marcello Castigliego.

È possibile fare domanda di adesione online sul sito www.molo-21.it/tesseramento25 oppure

partecipare agli eventi territoriali che si svolgeranno durante l’anno. La tessera consente di partecipare

alle attività dell’associazione, prendere parte alle assemblee, contribuire alla progettazione politica e

culturale del territorio.

Un invito alla comunità

Nei prossimi mesi Molo 21 promuoverà momenti pubblici, incontri e spazi di confronto. “Cambiamo rotta”

non è solo uno slogan, ma una chiamata all’impegno, alla responsabilità e alla speranza.

📩 info.molo21@libero.it

🌐 www.molo-21.it

🏠Via Maddalena, 132 – 71043 Manfredonia (FG)

📱 Instagram & Facebook: Molo21 Manfredonia