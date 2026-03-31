Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, squalificati Famiano e Ciuffreda
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Manfredonia Calcio, squalificati Famiano e Ciuffreda
Il Manfredonia Calcio 1932 rende note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in seguito all’esame dei referti arbitrali relativi al weekend di gare appena trascorso.
Il G.S. ha inflitto due giornate di squalifica a Pietro Famiano “Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza”, e una giornata di squalifica a Massimiliano Ciuffreda “Per proteste nei confronti dell’Arbitro.”
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