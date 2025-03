[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, settore giovanile: un weekend di grandi sfide!

Sta per iniziare un fine settimana ricco di emozioni per il nostro settore giovanile, con tre match fondamentali per le squadre biancocelesti.

Si parte domani, sabato, alle ore 15:00, quando l’Under 17 di mister Telera scenderà in campo a Trani per sfidare il Soccer Trani, penultimo in classifica con 10 punti. I ragazzi arrivano a questa gara con grande entusiasmo dopo l’8-0 rifilato al Progetto Uomo Canosa nell’ultima giornata al Miramare. L’obiettivo è chiaro: continuare su questa strada e portare a casa un altro risultato positivo.

Domenica mattina, invece, toccherà all’Under 15 di mister Grasso, che alle 10:00 ospiterà l’Accademia Calcio Monte. Dopo il pareggio 1-1 a San Giovanni Rotondo contro il San Onofrio, la squadra vuole sbloccarsi definitivamente e centrare la prima vittoria in campionato. L’avversario è fermo a 2 punti, proprio come noi, quindi sarà una sfida importante per dare una svolta alla stagione.

Il fine settimana si chiuderà con il posticipo di lunedì, quando alle 15:00 l’Under 19 di mister Piccoli sarà di scena sul campo del Nardò. Dopo il bel successo 4-1 contro il Brindisi, i biancocelesti vogliono continuare la loro corsa ai piani alti della classifica: al momento siamo quinti con 29 punti, ad un solo punto dalla Fidelis Andria quarta, ma attenzione perché il Nardò insegue a 26. Una partita dal peso specifico enorme, in cui servirà il massimo impegno per allungare sulle dirette concorrenti.

Un weekend tutto da vivere per i nostri giovani talenti, pronti a dare battaglia con il cuore e l’orgoglio che da sempre contraddistinguono i colori del Manfredonia.