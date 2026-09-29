Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio: i calendari di under 14, 15 e 14
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Manfredonia Calcio: i calendari di under 14, 15 e 14
SI PARTE! ECCO I CALENDARI DI UNDER 17, 15 E 14
Il percorso delle nostre formazioni giovanili è pronto a cominciare! Nelle grafiche trovate il quadro completo delle sfide che attendono i delfini dell’Under 17, Under 15 e Under 14 nella stagione 2026/2027.
Il debutto sul terreno di gioco è imminente: i primi impegni ufficiali scatteranno proprio a ridosso di questo weekend! Restate sintonizzati sui nostri canali per il programma dettagliato con orari e giorni definitivi di ciascuna gara.
Carichi e determinati per una grande stagione: forza ragazzi!