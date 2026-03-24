[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, Giacobbe a TeleSveva: “Costruiamo la salvezza al Miramare”

“Un pò di rimpianti sulla gara di domenica ci sono, anche se affrontavamo una squadra forte” le prime parole di Mirko Giacobbe a Telesveva “Il primo tempo è stato rinunciatario, ma nella ripresa il Manfredonia ci ha messo grinta e voglia. Non ci siamo riusciti, ma la prova è stata soddisfacente”.

Solo Ferrandina ed Acerrana hanno fatto peggio fuori casa: “In casa contiamo su un pubblico che ci spinge e su un campo particolare. Conta soprattutto il fattore ambientale, però le prestazioni fuori casa sono state fatte. La salvezza la stiamo costruendo al Miramare”.

Sul finire del campionato: “Il girone H è davvero tostissimo, nelle ultime gare anche di più. Mancano sei partite, sono fiducioso. Abbiamo un gruppo eccezionale, un allenatore giovane, un pubblico eccezionale ed una società solida”.

Manfredonia-Gravina ed Heraclea-Manfredonia: “Firmo per sei punti, non ci poniamo limiti”.