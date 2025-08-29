[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia: Il bar-pizzeria Vita21 cerca un/a barista

Gli interessati possono presentarsi direttamente in sede per ricevere maggiori informazioni.

Dietro questa insegna c’è una storia vera. Vita21 è stato fondato da Luciano Segreto, un padre che, con un gesto semplice ma concreto, ha scelto di trasformare l’amore per suo figlio Vincenzo, nato con Trisomia 21, più comunemente nota come Sindrome di Down, in un progetto che parla di vita e inclusione. Il bar è aperto dalle 5 alle 15: al mattino si servono cappuccini e pizze, al pomeriggio, quando le serrande si abbassano, il locale si apre a laboratori per ragazzi con disabilità, affinché la parola “inclusione” diventi realtà quotidiana e tangibile. Vita21 non è un semplice bar ma un posto davvero speciale, una fucina di speranza che unisce lavoro inclusione e comunità, un progetto che profuma d’amore, proprio come il loro caffè.