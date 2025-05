[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, avvio del monitoraggio della qualità dell’aria

📍Il Comune di Manfredonia avvierà, a partire dal 9 maggio 2025, una nuova campagna di monitoraggio della qualità dell’aria. Una stazione mobile attrezzata sarà installata presso la Scuola Media Gian Tommaso Giordani e inizierà subito le sue rilevazioni.

L’obiettivo è duplice: proteggere la salute dei cittadini, in particolare dei più fragili come bambini e anziani, e conoscere meglio l’inquinamento atmosferico per agire in modo più mirato. Il laboratorio mobile rileverà in tempo reale sostanze come polveri sottili (PM10 e PM2.5), biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio e altri inquinanti.

Questi dati saranno fondamentali per individuare le fonti di contaminazione e valutare eventuali interventi, come la creazione di aree a traffico limitato o il rafforzamento della mobilità sostenibile. In caso di criticità, il sistema potrà attivare allerte e supportare campagne straordinarie di monitoraggio.

La stazione, un vero e proprio laboratorio scientifico su ruote, è dotata di strumenti di ultima generazione e di una centralina meteo che raccoglie informazioni su temperatura, vento, pioggia e altri fattori ambientali. I dati saranno consultabili anche da remoto dalle autorità competenti, nel rispetto delle normative vigenti.

Mariarita Valentino, Assessora all’Ambiente, dichiara:

“Questo monitoraggio rappresenta un passo importante nella nostra strategia per un ambiente più sano e una Manfredonia più vivibile. Conoscere la qualità dell’aria è fondamentale per agire con consapevolezza e responsabilità.”