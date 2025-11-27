[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia avvia il Piano Strategico di Riqualificazione dei Quartieri: il 3 dicembre il primo incontro di partecipazione

L’Amministrazione comunale di Manfredonia avvia ufficialmente il percorso del Piano Strategico di Riqualificazione dei Quartieri, un progetto che punta a ridisegnare il futuro urbano della città attraverso interventi mirati, sostenibili e condivisi con la comunità.

Il primo incontro pubblico di partecipazione si terrà mercoledì 3 dicembre, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico. L’iniziativa apre un ciclo di appuntamenti dedicati all’ascolto, al confronto e alla definizione partecipata delle priorità di intervento nei diversi quartieri cittadini.

“Il percorso che stiamo avviando ha un obiettivo chiaro: costruire una visione urbana che parta dalle esigenze reali delle persone, valorizzando il contributo di ogni cittadino, associazione e realtà territoriale”, sottolinea l’Assessore alla Rigenerazione e Pianificazione Urbana Giovanni Mansueto, evidenziando l’importanza del coinvolgimento diretto della popolazione nelle scelte strategiche di trasformazione urbana.

Durante l’incontro verranno presentati i temi centrali del piano, che comprendono nuove forme di rigenerazione urbana: street art e installazioni artistiche, urbanistica tattica e street art ball, aree verdi attrezzate, fido park e orti urbani.

L’Amministrazione illustrerà il quadro generale del percorso, lasciando ampio spazio agli interventi dei cittadini, che potranno condividere idee, visioni, bisogni e proposte.

Il Comune invita cittadini e cittadine, associazioni, scuole, parrocchie, professionisti, comitati di quartiere e tutti i soggetti interessati a prendere parte all’incontro, contribuendo con la propria voce alla costruzione dei nuovi “Futuri Urbani” di Manfredonia.

Manfredonia, 27/11/2025