Manfredonia, Arci Viceversa perde una parte del finanziamento regionale per le Ex Fabbriche: “Pasticcio tra politica e tecnostruttura”

Neanche l’arrivo del nuovo dirigente è riuscito a scongiurare il triste, quanto da noi annunciato, epilogo riguardante le Ex Fabbriche San Francesco. Un pasticcio tra politica e tecnostruttura che si poteva tranquillamente evitare. Da un lato le parole al vento, dall’altro l’ennesimo caos burocratico.



Con la determina 119 del 7/12/2022, la Regione Puglia affidava al Comune di Manfredonia l’importo di 50 mila euro nell’ambito del bando “Galattica – Rete Giovani Puglia”. Soggetto attuatore: Arci Viceversa.



Dopo una serie di vicissitudini, il progetto viene inaugurato il 14/5/2024. Iniziano le attività, si crea il giusto fermento, salvo poi ricevere l’ordine di sgombero dello spazio, a luglio 2024, per consentire l’avvio dei “tempestivi” lavori di ristrutturazione di una parte delle Ex Fabbriche.



Fiduciosi abbiamo atteso fino ad oggi, 4/12/2025 (termine dei 18 mesi relativi alla durata di Galattica). Impossibili tutte le proroghe del caso da parte della Regione, oggi termina l’attività il Nodo di Manfredonia. La RUP del progetto ce l’ha messa tutta per evitare questo triste epilogo, consentendoci addirittura l’utilizzo dell’Infopoint di Piazzetta Mercato, che purtroppo poco si sposava con la progettualità stilata nell’ormai lontano 2022 – ma poi, diciamocelo chiaramente, chi se l’aspettava un disastro di tale portata?



Resta l’amarezza per l’aver constatato in prima persona una lunga serie di rassicurazioni non mantenute, parole vuote che non riuscivano minimamente ad intravedere il muro verso il quale stavamo andando a sbattere – tant’è che ad oggi, i lavori presso le Ex Fabbriche, risultano ancora cantierizzati.



Resta l’amarezza di aver potuto utilizzare solamente il 35% della somma affidata. Il progetto, come da bando, era stato redatto esclusivamente sulle Ex Fabbriche. L’avviso prevedeva che i Nodi di Galattica potevano nascere negli spazi che avevano già aderito al precedente avviso “Luoghi Comuni”.

In una città che chiede a gran voce spazi, cultura e permanenti momenti di aggregazione, resta l’amarezza di non aver utilizzato i restanti 30.500€.



Ma tranquilli! Arci Viceversa toglie il disturbo, in modo da consentire a qualcuno di creare l’ennesimo contenitore vuoto e abbandonato da nominare con la dicitura “Fabbrica di …” a seconda delle stagioni.

Da parte mia, ovvero da semplice Referente Operativo del progetto, non mi resta che ringraziare quante e quanti hanno creduto in quella bellissima realtà. Un ringraziamento va anche a tutti i detrattori che si sono susseguiti negli anni. Le vostre sono state azioni che hanno permesso in noi una certa crescita.

Bene, ora sbizzarritevi.

Lo ha scritto Michele Nenna su Facebook