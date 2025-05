[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, approvato il rendiconto 2024

📍Nella seduta del 9 maggio, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2024, un documento che chiude la gestione del 2024 restituendo un quadro aggiornato della situazione finanziaria dell’Ente.



Il rendiconto registra un avanzo di amministrazione complessivo di oltre 92 milioni di euro, di cui 2,6 milioni nella parte disponibile. Un dato che, pur in un contesto ancora fragile, rappresenta un miglioramento rispetto agli anni precedenti, segnati da una forte rigidità finanziaria. Il ritorno a una disponibilità positiva di avanzo apre margini per sostenere con maggiore efficacia gli obiettivi dell’Amministrazione.

“La stabilità rilevata in questo rendiconto è frutto di un percorso collettivo – dichiara la vicesindaca e assessora al bilancio – che ha coinvolto in questi anni tutte le componenti dell’Ente. Come Amministrazione appena insediata, raccogliamo questo risultato con la responsabilità di farne strumento concreto per realizzare, con gradualità, la nostra visione politica, investendo nella cura della città, nei servizi pubblici, nell’organizzazione interna. Siamo consapevoli che si tratta di un passaggio, non di un traguardo, e che permangono criticità significative da affrontare con serietà.”

Durante il 2024, l’Amministrazione ha dato continuità agli impegni previsti dal Piano di Riequilibrio Finanziario, applicando una quota di disavanzo pari a oltre 2 milioni di euro. Parallelamente, è stato condotto un riaccertamento straordinario dei residui che ha portato alla cancellazione di posizioni non più esigibili per circa 2,6 milioni di euro, rafforzando la coerenza e la trasparenza dei dati contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel suo parere, ha confermato la correttezza tecnica del rendiconto, evidenziando anche il miglioramento nei tempi di pagamento e lo svincolo di risorse dal fondo per debiti commerciali.



In questa fase, l’Amministrazione valuterà l’avvio di un’interlocuzione con la Corte dei Conti per proporre una eventuale rimodulazione del Piano di Riequilibrio, nel rispetto degli equilibri e degli impegni già assunti, con l’obiettivo di rendere più sostenibili gli interventi su settori oggi in sofferenza, in particolare la dotazione organica e i servizi di base.



Il sindaco Domenico la Marca ha così commentato:

“Questo rendiconto è un atto di responsabilità verso la città, un incoraggiamento, frutto di un lavoro importante e di sacrifici. Ci consegna un quadro in miglioramento, che ci permetterà di dare maggiori risposte e migliorare la qualità della vita. Ci richiama, però, anche a un impegno costante che deve continuare.

Il nostro compito è tenere insieme tenuta finanziaria e capacità di risposta concreta ai bisogni delle persone. Non si tratta di annunciare svolte, ma di costruire passo dopo passo una macchina pubblica più solida e servizi più affidabili. Con questo spirito continueremo il nostro lavoro. E quando ci guarderemo indietro lo faremo non per nostalgia o per continuare a piangerci addosso, ma per vedere quanta strada abbiamo fatto.

L’Amministrazione sottolinea infine l’impegno quotidiano e condiviso della Giunta, del Consiglio comunale, dei dirigenti e del personale dell’Ente: donne e uomini che non si sono risparmiati, contribuendo con competenza e dedizione al percorso di risanamento.

Un lavoro reso possibile grazie alla convinzione che la gestione responsabile delle risorse pubbliche sia una leva concreta di equità, coesione e servizio alla comunità.