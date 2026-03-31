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Manfredonia, approvato il nuovo piano di assunzioni

La Giunta comunale ha approvato il nuovo PIAO, con un piano di assunzioni che rafforza la macchina amministrativa e migliora i servizi per i cittadini.

Dopo le 15 assunzioni già effettuate, il piano prevede l’ingresso di 12 nuovi professionisti nei settori chiave:

sicurezza e Polizia Locale

servizi al cittadino

area tecnica e lavori pubblici

inclusione e analisi

Obiettivo: uffici più efficienti, servizi più veloci e una città più sicura.

Previsti anche investimenti per valorizzare il personale, estendere i contratti part-time e attivare nuove assunzioni temporanee.

«Vogliamo dare risposte rapide ai cittadini e costruire una città più moderna e curata», ha dichiarato il Sindaco Domenico la Marca.

«Investire sulle persone significa migliorare i servizi e rafforzare la comunità», ha aggiunto l’Assessora al Personale Sara Delle Rose.

Un passo importante per rendere il Comune più vicino ai cittadini e pronto alle sfide future.