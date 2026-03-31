Manfredonia, approvato il nuovo piano di assunzioni
Manfredonia, approvato il nuovo piano di assunzioni
La Giunta comunale ha approvato il nuovo PIAO, con un piano di assunzioni che rafforza la macchina amministrativa e migliora i servizi per i cittadini.
Dopo le 15 assunzioni già effettuate, il piano prevede l’ingresso di 12 nuovi professionisti nei settori chiave:
sicurezza e Polizia Locale
servizi al cittadino
area tecnica e lavori pubblici
inclusione e analisi
Obiettivo: uffici più efficienti, servizi più veloci e una città più sicura.
Previsti anche investimenti per valorizzare il personale, estendere i contratti part-time e attivare nuove assunzioni temporanee.
«Vogliamo dare risposte rapide ai cittadini e costruire una città più moderna e curata», ha dichiarato il Sindaco Domenico la Marca.
«Investire sulle persone significa migliorare i servizi e rafforzare la comunità», ha aggiunto l’Assessora al Personale Sara Delle Rose.
Un passo importante per rendere il Comune più vicino ai cittadini e pronto alle sfide future.