Manfredonia, confermato il trasferimento della C&C al Palazzo della Sorgente
Manfredonia, confermato il trasferimento della C&C al Palazzo della Sorgente
Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che il Servizio Entrate del Comune di Manfredonia sarà operativo a partire da mercoledì 20 maggio presso Palazzo della Sorgente, in Piazzale Alessandro Galli, primo piano.
Gli uffici osserveranno i consueti orari di apertura al pubblico, come previsti dal Decreto Sindacale n. 6 del 18/06/2025:
● lunedì: chiusura al pubblico;
● martedì: apertura dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
● mercoledì: chiusura al pubblico, con accesso consentito solo su appuntamento;
● giovedì: apertura dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
● venerdì: apertura dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Nella medesima sede sono già operativi gli uffici della società C&C Srl – Concessionario, con i seguenti orari:
● dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
● martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00, esclusivamente su appuntamento.