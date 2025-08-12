Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico per gli anni 2025/2026, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale, della Scuola Primaria Statale e Secondaria di 1° Grado.
Il modello di richiesta può essere ritirato presso l’Ufficio Politiche Educative -Via Maddalena, 29.
La domanda d’iscrizione, corredata dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 – 12:30.
In alternativa la domanda, compilata e firmata digitalmente, unitamente agli allegati, potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
In caso di domanda incompleta, ovvero priva di tutti i dati necessari, l’ufficio non procederà all’attivazione del servizio.
Al fine di poter predisporre gli elenchi degli alunni ammessi al servizio e gli itinerari, si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 5 settembre 2025.
Allegati
Modello richiesta servizio trasporto scolastico