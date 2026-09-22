Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027
Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale.
Il modello di richiesta, può essere ritirato presso l’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE – Via Maddalena, 29, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
|Mattina
|Pomeriggio
|Lunedì
|09:30 – 12:30
|Martedì
|09:30 – 12:30
|16:30 – 18:30
|Mercoledì
|09:30 – 12:30
|Giovedì
|09:30 – 12:30
La domanda, compilata e corredata di attestazione I.S.E.E. in corso di validità:
1. può essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it firmata digitalmente;
2. può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, nei giorni di apertura al pubblico innanzi indicati.
In allegato al presente avviso:
1 – Modello Domanda Mensa 2026
2 – Informativa App Mensa
3 – Istruzione Pagamento Mensa
Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 06/10/2026.
LA DIRIGENTE
dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA