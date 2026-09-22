ManfredoniaPolitica ManfredoniaScuola

Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027

Redazione22 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale.

Il modello di richiesta, può essere ritirato presso l’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE – Via Maddalena, 29, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

 MattinaPomeriggio
Lunedì09:30 – 12:30 
Martedì09:30 – 12:3016:30 – 18:30
Mercoledì09:30 – 12:30 
Giovedì09:30 – 12:30 

La domanda, compilata e corredata di attestazione I.S.E.E. in corso di validità:

1. può essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it firmata digitalmente;

2. può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena 29, nei giorni di apertura al pubblico innanzi indicati.

In allegato al presente avviso:

1 – Modello Domanda Mensa 2026

2 – Informativa App Mensa

3 – Istruzione Pagamento Mensa

Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il 06/10/2026.

LA DIRIGENTE

dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

Redazione22 Settembre 2026