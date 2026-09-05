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Manfredonia, al via la sesta campagna di scavi a Siponto

MANFREDONIA – Lunedì 7 settembre prende avvio la sesta campagna di scavi condotta dalle Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università di Foggia, con la direzione di Giovanni De Venuto, Roberto Goffredo, Maria Turchiano, Giuliano Volpe. Anche la campagna di scavi 2026 vede la partecipazione di un consistente gruppo di studenti e studentesse delle due università pugliesi e di altre università italiane e straniere.

Come di consueto lo scavo sarà aperto alla comunità locale e renderemo noto costantemente risultati delle nostre ricerche. Vi attendiamo in particolare all’Open Day che come di consueto si terrà la prima domenica del mese di ottobre (4 ottobre).

Lo scavo è condotto in regime di concessione del Ministero della CulturaSoprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FoggiaDirezione regionale Musei Puglia (soprintendente e direttrice regionale arch. Anita Guarnieri) Parco Archeologico di Siponto (direttrice dott.ssa Annalisa Treglia).

Lo scavo si avvale della collaborazione del Comune di Manfredonia (Domenico La Marca – Sindaco, assessora Maria Teresa Valente) e della Diocesi di Manfredonia.

Ci auguriamo che il nostro lavoro sia utile oltre che per la ricerca e la formazione dei nostri studenti anche per le attività di tutela, valorizzazione e gestione di questo importante e sito archeologico.