La festa d’estate del Lions Club Manfredonia Host
DOVE C’È AMORE, FIORISCE LA COMUNITÀ: LA FESTA D’ESTATE DEL LIONS CLUB MANFREDONIA HOST
Giovedì 27 agosto, la splendida cornice della spiaggia del Luxury Beach di Siponto ha fatto da sfondo ad un
evento speciale all’insegna della solidarietà, organizzato dal Lions Club Manfredonia Host e guidato dalla
Presidente Maria Antonietta Totta.
La serata già preannunciata come uno degli appuntamenti del Club più significativi e attesi di fine stagione
estiva è stata un’occasione per stare insieme, divertirsi e trasformare una serata di festa in un gesto concreto
di aiuto.
Il ricavato della serata, ottenuto dalla partecipazione di tanti amici, soci e sostenitori sarà infatti devoluto in
beneficenza alla LCIF (Lions Club International Foundation), con l’obiettivo di sostenere importanti bisogni
umanitari e progetti a favore delle comunità colpite recentemente da calamità naturali con terremoti,
incendi, alluvioni e inondazioni e che hanno devastato negli ultimi due mesi Nepal, Venezuela, Colombia,
Perù, Indonesia.
Come sottolineato dalla Presidente, Maria Antonietta Totta, l’iniziativa nasce dalla volontà di unire le forze
per fare la differenza e fronteggiare le emergenze che colpiscono intere comunità.
Non a caso, il motto del Governatore Pino D’Aprile per l’Anno Sociale 2026/27, “DOVE C’È AMORE, FIORISCE
LA COMUNITÀ”, ci ricorda che la nostra comunità fiorisce davvero solo quando siamo capaci di prenderci cura
gli uni degli altri. L’evento ha voluto essere un inno alla vita, alla gioia di stare insieme, senza dimenticare chi
ha più bisogno.
A rendere ancora più significativo l’appuntamento, è stata la presenza del PDG Pinuccio Vinelli, Responsabile
LCIF del “Distretto 108AB”, e del Coordinatore LCIF della “Circoscrizione Daunia” Nino De Rogatis.
La serata, ha posto in evidenza ancora una volta come sia possibile coniugare serenità, socialità e
divertimento con un impegno concreto verso chi ha bisogno.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della serata e, in particolare,
a chi ha messo a disposizione tempo e professionalità per trasformare una festa in un gesto di solidarietà.
DOVE C’È AMORE, FIORISCE LA COMUNITÀ. WE SERVE. SEMPRE.
Angela Russo (Addetta Stampa e Marketing)