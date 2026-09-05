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DOVE C’È AMORE, FIORISCE LA COMUNITÀ: LA FESTA D’ESTATE DEL LIONS CLUB MANFREDONIA HOST



Giovedì 27 agosto, la splendida cornice della spiaggia del Luxury Beach di Siponto ha fatto da sfondo ad un

evento speciale all’insegna della solidarietà, organizzato dal Lions Club Manfredonia Host e guidato dalla

Presidente Maria Antonietta Totta.



La serata già preannunciata come uno degli appuntamenti del Club più significativi e attesi di fine stagione

estiva è stata un’occasione per stare insieme, divertirsi e trasformare una serata di festa in un gesto concreto

di aiuto.



Il ricavato della serata, ottenuto dalla partecipazione di tanti amici, soci e sostenitori sarà infatti devoluto in

beneficenza alla LCIF (Lions Club International Foundation), con l’obiettivo di sostenere importanti bisogni

umanitari e progetti a favore delle comunità colpite recentemente da calamità naturali con terremoti,

incendi, alluvioni e inondazioni e che hanno devastato negli ultimi due mesi Nepal, Venezuela, Colombia,

Perù, Indonesia.



Come sottolineato dalla Presidente, Maria Antonietta Totta, l’iniziativa nasce dalla volontà di unire le forze

per fare la differenza e fronteggiare le emergenze che colpiscono intere comunità.

Non a caso, il motto del Governatore Pino D’Aprile per l’Anno Sociale 2026/27, “DOVE C’È AMORE, FIORISCE

LA COMUNITÀ”, ci ricorda che la nostra comunità fiorisce davvero solo quando siamo capaci di prenderci cura

gli uni degli altri. L’evento ha voluto essere un inno alla vita, alla gioia di stare insieme, senza dimenticare chi

ha più bisogno.



A rendere ancora più significativo l’appuntamento, è stata la presenza del PDG Pinuccio Vinelli, Responsabile

LCIF del “Distretto 108AB”, e del Coordinatore LCIF della “Circoscrizione Daunia” Nino De Rogatis.

La serata, ha posto in evidenza ancora una volta come sia possibile coniugare serenità, socialità e

divertimento con un impegno concreto verso chi ha bisogno.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della serata e, in particolare,

a chi ha messo a disposizione tempo e professionalità per trasformare una festa in un gesto di solidarietà.

DOVE C’È AMORE, FIORISCE LA COMUNITÀ. WE SERVE. SEMPRE.



Angela Russo (Addetta Stampa e Marketing)