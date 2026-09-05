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Gatto con il cappello: il fenomeno di Tik Tok arriva anche a Manfredonia

Manfredonia – VI ricordate il fenomeno Samara? Erano i primi giorni di settembre 2019 e la ragazza vestita come nel film The Ring fece la sua comparsa a Manfredonia in una challenge virale che spopolò in tutto il globo.

Dopo 7 anni riecco un altro fenomeno: si chiama The Cat in the Hat, un trend iniziato qualche settimana fa nel Regno Unito e che da pochi giorni spopola in Italia.

Nella serata di ieri anche a Manfredonia è stato filmato un ragazzo vestito da “Gatto con il cappello” aggirarsi tra Viale Michelangelo e Via Tratturo del Carmine.

Nessun allarme: si tratta di qualche buontempone che, come Samara all’epoca, mira a conquistare la rete ed il popolo giovanile di TikTok.

Ma possiamo dire: anche questa volta ci siamo!