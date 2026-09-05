Eventi Manfredonia

Domenica al Museo, appuntamento gratuito al Castello di Manfredonia

Redazione5 Settembre 2026
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Domenica al Museo, appuntamento gratuito al Castello di Manfredonia

📌Domenica 6 Settembre torna l’appuntamento #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali!

Saremo aperti dalle ore 14:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle ore 18:30).

👉Venite a scoprire il nuovo percorso di visita con video e racconti pensati per tutti.
Vi aspettiamo!
#mic #drmpuglia #domenicalmuseo #archeologia #weareinpuglia

Redazione5 Settembre 2026