Manfredonia, arriva un attaccante under

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Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Raffaele Spanò, attaccante classe 2007, che vestirà la maglia biancoceleste nella stagione 2026/2027, aggregato al gruppo squadra di Mister Ciaramella già dalla prima fase di ritiro pre-campionato.



Punta centrale che abbina struttura fisica, capacità di attaccare la profondità e una spiccata propensione alla finalizzazione, il lucerino Spanò è cresciuto calcisticamente nella Scuola Calcio San Pio X, ha proseguito il proprio percorso formativo nei settori giovanili di Benevento, Taranto, Foggia e Bari, maturando esperienze importanti nel calcio giovanile professionistico.



La stagione 2024/2025 rappresenta il momento della definitiva consacrazione a livello realizzativo: con la Primavera del Foggia, impegnata nel campionato Primavera 3, Spanò ha messo a segno 15 reti, chiudendo la competizione da capocannoniere. Le sue prestazioni gli hanno permesso anche di essere aggregato alla prima squadra del Foggia, con due convocazioni in occasione dei playout di Serie C contro il Messina.



Nell’estate del 2025 è arrivato il trasferimento al Monopoli, dove ha proseguito la propria crescita nel campionato Primavera 2, entrando inoltre nel giro della prima squadra e collezionando una presenza in Serie C nella stagione 2025/2026. Un percorso ancora giovane, ma già caratterizzato da esperienze significative e da numeri importanti sotto porta, che testimoniano le qualità offensive e i margini di crescita del nuovo attaccante biancoceleste.



Al club del patron Gianni Rotice Spanò arriva con l’obiettivo di compiere un ulteriore salto nel calcio senior, mettendo a disposizione della squadra il suo fiuto del gol.



Benvenuto al Miramare Raffaele.

Forza Manfredonia!

AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO 1932 | S.S. 2026 – 2027