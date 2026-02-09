[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Afragolese, Rotice a Telesveva: “Invito i vertici della LND ad una maggiore attenzione”

Tifosi del Manfredonia molto arrabbiati dopo il pari contro l’Afragolese ed il patron Gianni Rotice ospite di TeleSveva non è da meno: “Quest’anno è il secondo episodio così vistoso. Si parla di un errore madornale, sono sbalordito ed amareggiato. La Lega ci chiede di essere protagonisti e di adempiere ai pagamenti per tempo. Noi facciamo investimenti e sacrifici, ma il risultato finale dipende da errori arbitrali. Chiediamo maggiore attenzione e preparazione ai vertici arbitrali della LND. Una riflessione va fatta”.

“Se si somma l’errore di ieri con il rigore non dato contro il Pompei…sono risultati falsati, non si possono falsare i risultati in questa maniera” dice Rotice “Un minimo punto può fare la differenza, temo anche che la squadra possa essere amareggiata per questi episodi. Dobbiamo continuare a lottare”.

Sul momento del Manfredonia: “Con il Barletta abbiamo giocato in 10, ieri i ragazzi hanno dimostrato di aver messo da parte quella sfida. Abbiamo avuto tante azioni da gol, è stata un’altra partita”.

La vittoria manca da cinque incontri e la prossima è con il Martina: “Ce la giochiamo di domenica in domenica. Il nostro gruppo è sereno, sono partite importanti. Il girone H è tosto, può succedere di tutto”.