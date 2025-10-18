[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🌱 Manfredonia aderisce al futuro del biologico!

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 210 del 13 ottobre 2025, ha approvato la manifestazione di intenti per la costituzione del “Distretto del Biologico / Agricoltura di Qualità” del Gargano.

Con questa adesione, Manfredonia si unisce agli altri Comuni del territorio garganico in un percorso condiviso per la creazione di un biodistretto, riconosciuto dalle normative regionali e nazionali, che punta alla tutela delle produzioni locali e alla promozione del consumo etico e consapevole.

💬 L’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza di fare rete e ha ringraziato il Consigliere Comunale Alfredo De Luca, delegato alle Politiche di resilienza alla crisi climatica, tutela della biodiversità e città sostenibile, per il contributo e l’impegno profuso nel percorso.

Un impegno concreto verso uno sviluppo sostenibile e partecipato, che valorizza la vocazione agricola del nostro territorio, promuove le produzioni biologiche e incentiva un modello di economia locale fondato sulla qualità, l’innovazione e il rispetto dell’ambiente.

💚 Uniti per un Gargano più verde e sostenibile!

Comune di Manfredonia