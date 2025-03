[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia accoglie giovani europei per un’esperienza di lavoro e crescita professionale

📍L’Amministrazione Comunale di Manfredonia è lieta di annunciare l’arrivo di un gruppo di giovani partecipanti, aderenti al programma Erasmus+, che avranno l’opportunità di trascorrere tre mesi in città, vivendo un’esperienza lavorativa e formativa unica.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’Amministrazione, ha l’obiettivo di favorire lo scambio culturale e professionale, offrendo a questi ragazzi la possibilità di conoscere da vicino la realtà lavorativa e sociale di Manfredonia. Tre di loro saranno integrati nel team comunale e presteranno servizio presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il Centro Elaborazione Dati (CED) e l’Ufficio Lavori Pubblici.

“Accogliere questi giovani nella nostra comunità rappresenta un segnale di apertura e crescita per la città”, ha dichiarato il Sindaco Domenico La Marca. “Manfredonia è una realtà dinamica e pronta a investire nei giovani e nella loro formazione.”

L’esperienza, offerta dal programma Erasmus+, permetterà ai partecipanti non solo di sviluppare competenze professionali, ma anche di immergersi nella vita cittadina, conoscendo da vicino il territorio e le sue peculiarità.

“Questa iniziativa è un esempio concreto di come possiamo generare opportunità di crescita per i giovani e per la nostra comunità,” ha sottolineato l’Assessore al Personale, Sara Delle Rose. “Siamo certi che il loro contributo porterà valore aggiunto agli uffici comunali e che, allo stesso tempo, per loro sarà un’esperienza altamente formativa.”

A fargli eco il Consigliere comunale con delega al PNRR, Bandi e Finanziamenti, Matteo La Torre, che ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa: “Stiamo lavorando affinché Manfredonia, e gli uffici comunali, possano diventare un punto di riferimento per i progetti europei come Erasmus+. L’inserimento di questi giovani nei nostri uffici è un chiaro esempio di come le opportunità offerte dall’Unione Europea possano tradursi in esperienze concrete e di valore.”

Un ringraziamento va a Luigi Zerulo, che, nonostante la giovane età, si è distinto per la sua passione e impegno nel promuovere e realizzare questa iniziativa. Il suo entusiasmo è un esempio per tutti.

Con questa esperienza, Manfredonia conferma la sua vocazione all’accoglienza e alla collaborazione internazionale, valorizzando il talento e le aspirazioni dei giovani.