Eventi Manfredonia
Manfredonia, accendi una luce sull’autismo
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💙ACCENDI UNA LUCE SULL’AUTISMO💙
In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Associazione Manfredonia AUTISM💙 APS organizza un momento di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza:
2 aprile 2026
Piazza del Popolo
dalle ore 17:30
L’iniziativa, quest’anno in forma semplice e sobria per la coincidenza con le festività pasquali, sarà un momento di incontro e condivisione con distribuzione di materiale informativo.
Saranno PRESENTI gli S.C.A.M.U., i nostri supereroi, che porteranno un sorriso ai bambini.
VI ASPETTIAMO per dimostrare insieme vicinanza e sensibilità.💙
Le famiglie
Il Direttivo
Il Presidente Rosanna Olivieri
dell’Associazione Manfredonia AUTISMO