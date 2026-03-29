Manfredonia, accendi una luce sull’autismo

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💙ACCENDI UNA LUCE SULL’AUTISMO💙

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Associazione Manfredonia AUTISM💙 APS organizza un momento di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza:

2 aprile 2026

Piazza del Popolo

dalle ore 17:30

L’iniziativa, quest’anno in forma semplice e sobria per la coincidenza con le festività pasquali, sarà un momento di incontro e condivisione con distribuzione di materiale informativo.

Saranno PRESENTI gli S.C.A.M.U., i nostri supereroi, che porteranno un sorriso ai bambini.

VI ASPETTIAMO per dimostrare insieme vicinanza e sensibilità.💙

Le famiglie

Il Direttivo

Il Presidente Rosanna Olivieri

dell’Associazione Manfredonia AUTISMO