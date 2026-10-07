La Promessa: anticipazioni puntate in onda dal 12 al 18 ottobre
La Promessa continua ad appassionare il pubblico con episodi inediti ricchi di colpi di scena. Nel corso delle nuove puntate in onda su Rete 4 dal 12 al 18 ottobre, la tensione sarà alle stelle. Le anticipazioni rivelano che Petra metterà in guardia Teresa riguardo la sua vicinanza a Cristobal, mentre Vera la accuserà di essere responsabile della partenza di Lope.
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La situazione per Teresa diventerà sempre più difficile anche con le altre compagne. Nel frattempo, Enora e Tono arrivano ad un chiarimento. Lontano dalla tenuta, Curro continuerà a vivere isolato dopo essersi rifugiato in una casetta. Alonso attraverserà un momento di sconforto e chiederà Margarita di restare a La Promessa. Ma non è tutto. La situazione si farà particolarmente elettrizzante, quando un investigatore rivelerà ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina sarebbe alla guida di un gruppo di rivoluzionari deciso a coinvolgere i lavoratori nella lotta per i propri diritti. Adriano infine confesserà a Martina di averla baciata intenzionalmente.