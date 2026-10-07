La Promessa: anticipazioni puntate in onda dal 12 al 18 ottobre

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa continua ad appassionare il pubblico con episodi inediti ricchi di colpi di scena. Nel corso delle nuove puntate in onda su Rete 4 dal 12 al 18 ottobre, la tensione sarà alle stelle. Le anticipazioni rivelano che Petra metterà in guardia Teresa riguardo la sua vicinanza a Cristobal, mentre Vera la accuserà di essere responsabile della partenza di Lope.

https://www.youtube.com/watch?v=eB-ZtIKeTtc

La situazione per Teresa diventerà sempre più difficile anche con le altre compagne. Nel frattempo, Enora e Tono arrivano ad un chiarimento. Lontano dalla tenuta, Curro continuerà a vivere isolato dopo essersi rifugiato in una casetta. Alonso attraverserà un momento di sconforto e chiederà Margarita di restare a La Promessa. Ma non è tutto. La situazione si farà particolarmente elettrizzante, quando un investigatore rivelerà ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina sarebbe alla guida di un gruppo di rivoluzionari deciso a coinvolgere i lavoratori nella lotta per i propri diritti. Adriano infine confesserà a Martina di averla baciata intenzionalmente.