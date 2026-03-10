[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca la corrente elettrica, sospese le lezioni al plesso Orsini di Manfredonia

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE PLESSO ORSINI PER IL GIORNO 12/03/2026.

Il SINDACO

Vista la nota Prot. n. 15674 del 10/03/2026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo

Statale “Perotto – Orsini – Croce”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “e- distribuzione”

ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica nella giornata di giovedì 12/03/2026 e,

pertanto, ha richiesto la sospensione delle attività didattiche del plesso “Orsini”;



Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette, per detta giornata, le condizioni di agibilità

della struttura in parola, atteso che non risulterà possibile garantire il funzionamento degli impianti di

riscaldamento, dell’ascensore, nonché all’utilizzo delle luci artificiali e delle apparecchiature

informatiche e di telecomunicazione;



Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche nella Scuola

dell’infanzia e primaria del plesso “Orsini” dell’Istituto Comprensivo Statale “Perotto – Orsini – Croce”

nella giornata di giovedì 12/03/2026;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;



O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono nel plesso

“Orsini” dell’Istituto Comprensivo Statale “Perotto – Orsini – Croce”, che ospita la Scuola dell’infanzia e

primaria, per il giorno 12/03/2026.

La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo “Perotto- Orsini- Croce”.