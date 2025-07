[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mamma e figlia si laureano insieme sotto gli occhi commossi Nonna Cesarina.

In una tiepida giornata luglio, all’Università di Pisa, due donne si sono strette in un abbraccio che racconta molto di più di una semplice cerimonia di laurea. Le protagoniste di questa storia singolare sono mamma Marica e sua figlia Marta, 57 e 22 anni, che hanno coronato insieme il loro percorso accademico laureandosi nello stesso giorno, sotto gli occhi pieni di orgoglio di nonna Cesarina, spettatrice commossa di un traguardo doppiamente speciale. Marica si è laureata al mattino in Letterature europee per l’editoria e la produzione culturale, portando a termine un percorso di studi interrotto una ventina di anni fa perché nel frattempo aveva iniziato a lavorare: “Spero di essere anche un esempio e di stimolo per donne e uomini che per vari motivi hanno dovuto fermare i propri studi da ragazzo o da ragazza. Per chi pensa di non essere più in tempo, per chi crede che sia impossibile tornare sui libri a un’età più avanzata. Non è mai troppo tardi” sono le parole della signora Marica. Nel pomeriggio è stato il turno di Marta che ha conseguito la laurea in Discipline dello Spettacolo: “Lei era preoccupata che la sua laurea andasse ad oscurare un po’ la mia, invece per me è solo una gioia duplicata. Per me e per la storia della mia famiglia, per mia nonna che è una donna molto intelligente ma che non ha avuto l’opportunità di studiare nonostante sarebbe stata sicuramente capace” racconta la ragazza. Marica e Marta con percorsi di vita diversi ma con la stessa determinazione, si sono ritrovate a festeggiare insieme uno dei giorni più importanti della loro vita. Un traguardo che profuma di famiglia, di condivisione e di quella voglia di rimettersi in gioco che non conosce ostacoli.