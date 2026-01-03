Maltempo: neve in arrivo per l'Epifania

Il primo weekend del 2026 sarà caratterizzato da un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Dopo giorni di tempo stabile, un'ondata di maltempo è pronta a colpire l'Italia, con piogge diff...

Il primo weekend del 2026 sarà caratterizzato da un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Dopo giorni di tempo stabile, un'ondata di maltempo è pronta a colpire l'Italia, con piogge diffuse al Centro-Sud e nevicate sugli Appennini che potrebbero spingersi fino a quote collinari.

Le previsioni per sabato e domenica

Sabato 4 gennaio il Nord resterà in prevalenza soleggiato, mentre le prime perturbazioni raggiungeranno le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. La situazione peggiorerà sensibilmente domenica, con piogge intense su Centro e Campania e neve in montagna oltre i 1500 metri.

L'Appennino Emiliano potrebbe vedere i primi fiocchi già a quote basse, tra i 500 e i 600 metri, mentre sul resto della dorsale la quota neve oscillerà tra i 1500 e i 1600 metri.

Epifania gelida: il ciclone in arrivo

La vera svolta arriverà per l'Epifania. Un ciclone proveniente dal Nord Europa porterà correnti molto fredde su tutta la Penisola, con il rischio concreto di nevicate fino in pianura al Nord e a quote collinari al Centro. Le temperature subiranno un crollo significativo, con valori sotto lo zero nelle ore notturne.

I meteorologi invitano alla prudenza, soprattutto per chi si metterà in viaggio per il rientro dalle vacanze. Le condizioni delle strade potrebbero risultare insidiose, in particolare sulle arterie appenniniche. Un cambiamento che riporterà l'inverno nel pieno delle previsioni stagionali.