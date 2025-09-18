[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggetto: Richiesta di maggiore accuratezza nelle comunicazioni relative a Borgo Mezzanone

Borgo Mezzanone – In merito alle recenti segnalazioni riguardanti il ritrovamento di una carcassa animale e di un’auto bruciata in un canale, esprimiamo il nostro apprezzamento per l’impegno del consigliere comunale Marasco e dei volontari che operano con dedizione a tutela dell’ambiente. Desideriamo tuttavia ricordare che Borgo Mezzanone è una frazione, e non un territorio a sé stante.

Ci preme sottolineare un aspetto che riteniamo fondamentale: la narrazione di questi episodi ha nuovamente e ingiustamente associato il nome di Borgo Mezzanone a fatti che nulla hanno a che vedere con la nostra comunità. Il luogo dei ritrovamenti – un canale situato a oltre cinque chilometri dal centro abitato e probabilmente neppure ricadente nei confini del Comune di Manfredonia – è stato descritto in maniera imprecisa come “canale vicino ex pista di Borgo Mezzanone”.

Questa indicazione fuorviante non solo non trova riscontro oggettivo, ma arreca un grave danno d’immagine a un borgo che, con la campagna “Io sono Borgo Mezzanone”, sta costruendo con fatica e orgoglio una narrazione basata su dignità, lavoro e senso di appartenenza.

Da troppo tempo il nome di Borgo Mezzanone viene impropriamente legato ad altre realtà, alimentando una percezione ingiusta e penalizzante. È un comportamento che non possiamo più tollerare: esso lede la dignità di cittadini che, giorno dopo giorno, dimostrano con i fatti di essere parte attiva e positiva di questo territorio.

Rivolgiamo pertanto un appello a tutte le testate giornalistiche e allo stesso consigliere Marasco affinché nelle comunicazioni venga garantita la massima accuratezza, verificando con attenzione fonti e localizzazioni prima di associare il nome del nostro borgo a episodi che non ci riguardano.

Qualora tali improprietà dovessero ripetersi, ci riserviamo di intraprendere tutte le azioni legali necessarie per tutelare l’onore e il buon nome della nostra comunità.

L’unico segno che vogliamo portare addosso non è una macchia, ma il sudore del lavoro e la passione per il nostro futuro.

Pro Loco Borgo Mezzanone

Confraternita Misericordia di Borgo Mezzanone

Parrocchia Santa Maria del Grano