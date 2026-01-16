Madonna sostiene le proteste in Iran: "Tenete duro"

Madonna scende in campo a favore delle proteste in Iran. La popstar ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per esprimere il suo sostegno ai manifestanti iraniani che da giorni sfidano il regime...

Madonna scende in campo a favore delle proteste in Iran. La popstar ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per esprimere il suo sostegno ai manifestanti iraniani che da giorni sfidano il regime di Teheran. "Tenete duro", l'invito della cantante ai dimostranti.

Il messaggio della popstar

"Mentre rifletto sul mio tempo in Marocco durante le vacanze, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in cui credono", ha scritto Madonna. La cantante ha poi aggiunto una riflessione sulla libertà: "Diamo così tanto per scontato, me compresa. La libertà di viaggiare per il mondo, di indossare ciò che voglio, di parlare liberamente". Un messaggio che si inserisce nel dibattito internazionale sulla situazione iraniana, come già evidenziato dalla stampa nelle scorse settimane.

Il sostegno alle donne iraniane

Madonna ha dedicato parole speciali alle donne del paese: "Le donne iraniane non hanno questa libertà. Io sono con loro". La star ha concluso il suo post con un appello accorato: "Che le loro voci siano ascoltate. Iran libero!". Il post ha ricevuto migliaia di commenti e condivisioni. Come sottolineato dai media, il sostegno di personaggi famosi amplifica la visibilità delle proteste.

Le proteste contro il regime

Migliaia di persone sono scese in strada a Teheran e in altre città iraniane per manifestare contro il regime degli ayatollah. Le autorità hanno risposto con una dura repressione. Gli Stati Uniti hanno chiesto lo stop a 800 esecuzioni previste, mentre Trump ha congelato eventuali raid militari.