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Macellai, in ricordo dell’ Incoronazione della Madonna di Siponto in Cattedrale

Manfredonia .L’incoronazione della Sacra Icona della Madonna di Siponto, patrona di Manfredonia, avvenne il 28 agosto del 1955 per mano del cardinale Angelo Giuseppe Roncalli (futuro Papa Giovanni XXIII).Delegato da Papa Pio XII.

Le corone furono realizzate dall’orafo manfredoniano Michele Affatato. Ecco cosa mi è successo stamattina, passando di là mi sono imbattuto davanti al cancello della vecchia Ase,oramai ridotto a un magazzino sfasciato .

Alzo lo sguardo in alto e mi ritrovo su una vecchia facciata ridotta in uno stato usurato ,un antico quadretto in onore di devozione da parte dei macellai .

C’era proprio scritto così , mi ha subito interessato, perché non conoscevo questa piccola storia,ho scattato una foto. Come ben si sa la zona Tratturo del Carmine, era un mattatoio, di un’ enorme capienza come macellazione di carne. Ecco che leggendo sotto il quadretto di legno rovinato, con la Madonnina che si vede appena un pò sfumata e sbiadita dagli anni ,con accanto un mazzo di fiori in un vaso impolverato, dell’atmosfera di tutti i giorni ,che resistono al tempo in una divino segno lontano.

di Claudio Castriotta





