Macchia rossa sul collo di Donald Trump: nuovi dubbi sulla salute del presidente

Una macchia rossa evidente sul collo di Donald Trump ha nuovamente acceso i sospetti sul suo stato di salute. Negli ultimi mesi, il presidente degli Stati Uniti ha attirato l’attenzione per possibili segnali di affaticamento e disturbi circolatori, come gonfiori alle caviglie e lividi sulle mani, già notati durante l’incontro di febbraio 2025 con l’omologo francese Emmanuel Macron.

Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, il rossore potrebbe persistere “per alcune settimane”, senza che siano state fornite spiegazioni mediche definitive.

Il medico di Trump: “Uso di una crema per trattare il rossore”

Sean Barbabella, medico personale del presidente, ha dichiarato che Trump sta applicando “a scopo preventivo” una crema molto comune per trattare la macchia situata sotto l’orecchio destro. Non sono stati specificati ulteriori dettagli sul tipo di farmaco. “La crema viene utilizzata da circa una settimana e il rossore dovrebbe durare ancora per alcune settimane”, ha aggiunto Barbabella.

Possibili cause della macchia rossa

Alcuni medici indipendenti hanno avanzato diverse ipotesi per spiegare la comparsa del rossore:

• Dermatite da contatto: infiammazione cutanea causata da allergeni o sostanze irritanti a contatto con la pelle.

• Eczema: infiammazione cronica della pelle che provoca prurito e arrossamenti superficiali.

• Psoriasi: malattia infiammatoria non contagiosa caratterizzata da placche eritematose e squamose.

• Fuoco di Sant’Antonio (Herpes Zoster): riattivazione del virus della varicella che rimane latente nei nervi.

Il misterioso livido della mano durante l’incontro con Macron

A febbraio 2025, un presunto livido sulla mano di Trump durante l’incontro con Macron aveva sollevato numerose speculazioni sui social. Alcuni ipotizzavano un “livido da flebo” o una possibile disidratazione, mentre altri suggerivano una carenza vitaminica. Non mancavano interpretazioni più semplici, come un trucco sbavato o rimosso.

La nuova macchia rossa sul collo riapre dunque il dibattito sulla salute del presidente, confermando l’attenzione dei media e degli osservatori internazionali sui segni visibili del suo benessere fisico.