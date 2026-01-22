Macabra scoperta a Monte Sant’Angelo

Macabra scoperta a Monte Sant’AngeloQuesta mattina, al primo piano di un’abitazione in via Giuseppe Vizzani a Monte Sant’Angelo, é stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Da giorni i vicini a...

Macabra scoperta a Monte Sant’Angelo

Questa mattina, al primo piano di un’abitazione in via Giuseppe Vizzani a Monte Sant’Angelo, é stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Da giorni i vicini avvertivano un cattivo odore ma oggi l’aria era diventata irrespirabile. Sul posto i Vigili del Fuoco, seguiti da Carabinieri e Medico legale.